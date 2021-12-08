Больше половины россиян столкнулись с зарплатным рабством

Каждый второй россиянин, устраиваясь на новую работу, не мог выбрать банк, на карту которого будут начислять зарплату. С этой проблемой столкнулись 50,6 процента сотрудников, пишут «Известия».

Такие данные получило агентство InDepth. Согласно исследованию, именно столько работников в России попадали в так называемое зарплатное рабство.

При этом, согласно закону, сотрудники еще с 2014 года по закону имеют право получать деньги на любую карту. Об этом знает 81 процент россиян.

В основном работодатели отказываются переводить персонал на индивидуальные зарплатные проекты из-за нежелания платить комиссию за межбанковские переводы, дополнительной нагрузки на бухгалтерию и негласных договоренностей с определенным банком. // Фото: stevepb/Pixabay.com