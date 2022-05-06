06 мая 2022, 17:50
Больше половины детсадов Карелии нуждаются в серьезном ремонте
Капитальный ремонт нужно провести в 150 детских садиках
Из 219 детских садов в Карелии надо капитально отремонтировать 150. Из них 37 располагаются в поселках, а 113 – в городах, передает ИА «Республика», ссылаясь на Минобразования РК.
Программа капитального ремонта детских дошкольных учреждений необходима Карелии, заявил на встрече с детским омбудсменом Геннадием Сараевым губернатор Артур Парфенчиков.
По подсчетам главы региона, на это нужно порядка девяти миллиардов рублей. Пока проблему решают точечно, так, летом в Петрозаводске начнут ремонтировать крыши в ряде детских садиков, поменяют наружные ограждения, поставят теневые навесы на игровых площадках. // Фото: администрация Петрозаводска