Больше половины детсадов Карелии нуждаются в серьезном ремонте

Из 219 детских садов в Карелии надо капитально отремонтировать 150. Из них 37 располагаются в поселках, а 113 – в городах, передает ИА «Республика», ссылаясь на Минобразования РК.

Программа капитального ремонта детских дошкольных учреждений необходима Карелии, заявил на встрече с детским омбудсменом Геннадием Сараевым губернатор Артур Парфенчиков.

По подсчетам главы региона, на это нужно порядка девяти миллиардов рублей. Пока проблему решают точечно, так, летом в Петрозаводске начнут ремонтировать крыши в ряде детских садиков, поменяют наружные ограждения, поставят теневые навесы на игровых площадках. // Фото: администрация Петрозаводска