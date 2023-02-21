Больше парковок для инвалидов появится в Петрозаводске

Парковок для людей с инвалидностью в Петрозаводске должно стать больше. Такое решение принял мэр на Совете по делам инвалидов 21 февраля.

- К сожалению, в городе находятся автолюбители, которые оставляют свои машины в таких местах, не имея на то никаких оснований. Этот вопрос детально проработаем с коллегами из ГИБДД,

- заявил Владимир Любарский.

При этом он обещал увеличить число парковок для людей с инвалидностью. На заседании говорили, что они точно необходимы на проспекте Александра Невского около ДЮЦ, рядом с «Акватикой», школой-интернатом № 24.

Детальный список таких мест составят и по возможности установят там знаки. // фото: freepik.com