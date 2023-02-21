Семена подсолнечника с опасным сорняком привезли в Петрозаводск

На оптовых базах в Петрозаводске нашли семена подсолнечника, в которых был опасный сорняк. Это выявили специалисты Россельхознадзора в процессе фитосанитарного мониторинга, сообщили в пресс-службе ведомства.

Семечки привезли из Краснодарского края, в четырех оптовых партиях нашли амброзию полыннолистную. Этот сорняк вызывает аллергию и порчу молока, оно приобретает плохой вкус и запах.

Это подтвердили лабораторные исследования, проведенные Карельским филиалом госучреждения ВНИИКР. Теперь семена предстоит либо обеззаразить, либо уничтожить. // фото: freepik.com