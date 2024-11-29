Больше двух тысяч пьяных водителей задержали в Карелии с начала года

В течение 10 месяцев этого года в республике произошло уже 53 ДТП с участием пьяных водителей. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Карелии.

- Пьяный водитель - реальная угроза жизни и здоровью участникам движения,

- отметили в ведомстве.

В этих авариях в 2024-м году погибли пять человек, а 87 получили травмы. Правоохранители настоятельно попросили сообщать о случаях пьяного вождения.

На них оперативно реагируют. С начала этого года автоинспекторы задержали уже больше двух тысяч водителей с признаками опьянения. // фото: freepik.com