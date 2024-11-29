29 ноября 2024, 12:03
Больше двух тысяч пьяных водителей задержали в Карелии с начала года
При участии нетрезвых водителей в республике произошло уже 53 аварии
В течение 10 месяцев этого года в республике произошло уже 53 ДТП с участием пьяных водителей. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Карелии.
- Пьяный водитель - реальная угроза жизни и здоровью участникам движения,
- отметили в ведомстве.
В этих авариях в 2024-м году погибли пять человек, а 87 получили травмы. Правоохранители настоятельно попросили сообщать о случаях пьяного вождения.
На них оперативно реагируют. С начала этого года автоинспекторы задержали уже больше двух тысяч водителей с признаками опьянения. // фото: freepik.com