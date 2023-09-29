Больше центнера фальшивых рыбных консервов сняли с продажи в Карелии

Фальсифицированные консервы с завидной регулярностью попадают на прилавки магазинов в Карелии. С начала года изъяли уже более центнера такой продукции, рассказали в пресс-службе Россельхознадзора.

Сотрудники ведомства проанализировали информацию о поступлении в республику рыбных консервов, произведенных компанией «Фортуна Крым».

Ранее произведенную предприятием продукцию признали фальсифицированной, поэтому Россельхознадзор аннулировал производственные и транспортные ветеринарные сопроводительные документы предприятия.

Письма о выявлении фальсификата направили 217 хозяйствующим субъектам в Карелии и объявили предостережения.

Из оборота изъяли 105,84 килограмма консервов. Их вернули производителю. // фото: azerbaijan_stockers/ freepik.com