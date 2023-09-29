Мошенники выманили у слесаря ЖКХ в Карелии 410 тысяч рублей

28 сентября 49-летний житель Костомукши, работающий слесарем в системе ЖКХ, потерял 410 тысяч рублей. Схема старая и, кажется, всем хорошо известная: ему позвонили через приложение WhatsApp под видом сотрудников кредитного отдела Центробанка России и сообщили, что кто-то оформляет кредит на его имя.

По указанию мошенников мужчина через банкомат снял всю свою наличность, а затем через другой банкомат внес все деньги на якобы безопасный счёт. Хотя более безопасно было бы просто оставить деньги дома и сообщить о случившемся в свой банк. Сотрудникам полиции потерпевший пояснил, что не знал о подобных видах мошенничества.

Но есть и другая история, со счастливым концом. В четверг в полицию Костомукши для информации обратилась 73-летняя пенсионерка, которой на домашний стационарный телефон позвонил якобы работник больницы и сообщил, что в медучреждение доставлен водитель, пострадавший аварии, виновником которой является сын пенсионерки. Звонивший предложил за 800 тысяч рублей уладить вопрос с правоохранительными органами, чтобы родственники пострадавшего не заявляли о ДТП.

Пенсионерка поняла, что ее пытаются обмануть и прекратила общение. Тем самым она сберегла свои деньги и не стала жертвой мошенников.

На этой неделе зафиксировано 6 подобных звонков в Костомукше, когда мошенники вымогают деньги в связи с дорожно-транспортными происшествиями.