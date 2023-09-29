Жителя Карелии просят отпустить с СВО на новоселье – ему дали квартиру

Илья Порожский из Сортавалы находится в зоне СВО, а в это время ему выделили новую квартиру. Мэр города Сергей Крупин официально обратился к командиру отряда с просьбой отпустить бойца на новоселье.

Жилье площадью 41,7 кв. м. предоставили по программе расселения аварийного жилья. Теперь квартиру нужно принять, поэтому глава администрации Сортавалы лично попросил отпустить земляка домой хотя бы на несколько дней.

- Мы знаем, что он исполняет свой долг честно, является вашей опорой, поэтому, если есть такая возможность, будем вам очень благодарны,

- сказал он.

В любом случае, новая квартира останется за военным, а старая будет неприкосновенной до его прибытия. // фото: PhotoMIX Company/ pexels.com