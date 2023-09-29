29 сентября 2023, 07:48
Массовые проверки ожидают сегодня водителей в Петрозаводске
На дорогах карельской столицы будут искать нетрезвых автомобилистов
Очередной рейд «Контроль трезвости» проходит 29 сентября в Петрозаводске. Автомобилистов останавливают и проверяют, в каком состоянии они сели за руль.
Профилактическое мероприятие регулярно проводят, чтобы предотвратить ДТП т нарушения ПДД, отметили в Госавтоинспекции Петрозаводска.
О фактах нетрезвого вождения призывают сообщать в дежурную группу ГИБДД по телефонам: 715-900, 78-44-44. // фото: ГИБДД Петрозаводска