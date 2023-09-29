29 сентября 2023, 07:48
Общество

Массовые проверки ожидают сегодня водителей в Петрозаводске

На дорогах карельской столицы будут искать нетрезвых автомобилистов

Очередной рейд «Контроль трезвости» проходит 29 сентября в Петрозаводске. Автомобилистов останавливают и проверяют, в каком состоянии они сели за руль.

Профилактическое мероприятие регулярно проводят, чтобы предотвратить ДТП т нарушения ПДД, отметили в Госавтоинспекции Петрозаводска.

О фактах нетрезвого вождения призывают сообщать в дежурную группу ГИБДД по телефонам: 715-900, 78-44-44. // фото: ГИБДД Петрозаводска

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новости Карелии
Петрозаводск
контроль трезвости