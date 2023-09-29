Массовые проверки ожидают сегодня водителей в Петрозаводске

Очередной рейд «Контроль трезвости» проходит 29 сентября в Петрозаводске. Автомобилистов останавливают и проверяют, в каком состоянии они сели за руль.

Профилактическое мероприятие регулярно проводят, чтобы предотвратить ДТП т нарушения ПДД, отметили в Госавтоинспекции Петрозаводска.

О фактах нетрезвого вождения призывают сообщать в дежурную группу ГИБДД по телефонам: 715-900, 78-44-44. // фото: ГИБДД Петрозаводска