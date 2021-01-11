Больницы Карелии пополнились новыми пациентами с пневмонией

За прошедшие 24 часа в республике был госпитализирован 21 человек с внебольничной пневмонией.

По сообщению оперативного штаба, новых смертей за сутки в регионе не зафиксировано.

С 1 апреля с внебольничной пневмонией были госпитализированы 3978 пациентов, 104 человека умерли (с учетом пациентов, госпитализированных ранее указанного периода). Всем пациентам с пневмонией проводят исследование на COVID-19. (фото vedomosti.ru)