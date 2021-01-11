11 января 2021, 09:42
Больницы Карелии пополнились новыми пациентами с пневмонией
С апреля в республике воспалением легких заболели почти четыре тысячи человек
За прошедшие 24 часа в республике был госпитализирован 21 человек с внебольничной пневмонией.
По сообщению оперативного штаба, новых смертей за сутки в регионе не зафиксировано.
С 1 апреля с внебольничной пневмонией были госпитализированы 3978 пациентов, 104 человека умерли (с учетом пациентов, госпитализированных ранее указанного периода). Всем пациентам с пневмонией проводят исследование на COVID-19. (фото vedomosti.ru)