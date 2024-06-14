Более тысячи тонн водорослей хотят собрать в Карелии

На Белом море стартовал промышленный сбор водорослей. Двенадцать рыбодобывающих предприятий планируют собрать более одной тысячи тонн водорослей в сырце, сообщили в карельском минсельхозе.

В Карелии больше собирают фукуса, в том числе из штормовых выбросов, в меньшей — ламинарии, ее сбор является более трудоемким.

В прошлом году в республике добыли 955 тонн водорослей, из них 816 тонн фукуса и 139 тонн ламинарии. Из добытых водорослей производят удобрения, кормовые добавки для сельскохозяйственных животных и фармацевтических препаратов.

К сентябрю 2025 года в кондопожском поселке Березовка собираются запустить завод по производству детского питания и пищевых добавок из водорослей Белого моря. // фото unsplash.com/ Weichao Deng