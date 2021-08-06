Более тысячи молодых озерных лососей выпустили в Шую

В Шую выпустили молодняк озерного лосося. 5 августа в реку выпустили 1,1 тысячи штук двухгодовиков молоди. Рыбу вырастили на Кемском рыбоводном заводе ФГБУ «Главрыбвод», рассказали в министерстве сельского и рыбного хозяйства региона.

Озерного лосося выпустили специалисты карельского филиала ФГБУ «Главрыбвод». Работы заказали строительные компании в качестве компенсации ущерба от строительства дороги, пересекающей ряд естественных водотоков.

Мероприятия проводятся для поддержки численности обитающего в Онежском озере озерного лосося.