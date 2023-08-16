Более ста бездомных животных выловили в Петрозаводске

В Петрозаводске продолжается отлов бездомных животных. С апреля этого года в городе выловлено уже 101 животное, сообщает пресс-служба мэрии карельской столицы.

Все выловленные четвероногие проходят медицинское освидетельствование, стерилизацию и содержатся подрядчиком. Их пытаются пристраивать, помощь в этом оказывают зоозащитники.

В мэрии напомнили петрозаводчанам о недопустимости самовыгула питомцев. Всю ответственность за свою собаку, вплоть до уголовной, несет хозяин.

Сообщать о безнадзорных животных жители карельской столицы могут в ЕДДС по телефону 051. // Фото: unsplash.com / Andriyko Podilnyk