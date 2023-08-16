Минздрав составил список самых опасных дорог Карелии

Наибольшее количество аварий происходит на участке между городами Сегежа и Петрозаводск, а также на трассе А-121. Эти места являются наиболее опасными для дорожного движения.

Основное количество дорожно-транспортных происшествий в республике происходит на прямых участках трасс. Данные показывают, что 80% дорожно-транспортных происшествий происходят на федеральной дороге «Кола». Однако, стоит отметить, что самый безопасный участок этой трассы находится между Кемью и Лоухским районом.

Также наибольшее количество аварий происходит на участке дороги «Кола» между Сегежей и Петрозаводском, а также на трассе А-121 «Сортавала».

Министерство здравоохранения разместило всю собранную информацию на интерактивной карте для удобства пользователей. Теперь каждый может получить доступ к этим данным и использовать их для своих нужд.

«При нажатии мышкой на ту или иную метку видны выезды экипажей скорой помощи на участки дорог, — написал министр. — Синий цвет — 2020 год. Зеленый — 2021 год. Розовый — 2022 год. Оранжевый — 2023 год». //фото: freepik.com/4045/