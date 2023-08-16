16 августа 2023, 09:03
Часть Петрозаводска на три дня останется без горячей воды
Работы на сетях оставят без водоснабжения дома на нескольких улицах карельской столицы
Часть Петрозаводска на трое суток останется без горячей воды. Об этом предупредили в Единой дежурно-диспетчерской службе.
По информации ЕДДС, с 8:00 21 августа до 17:00 24 августа будет произведено отключение горячей воды в зданиях на улицах Пограничной, Боровой, Медвежьегорской, Новосулажгорской, Жуковского, Сулажгорской, Восьмого марта, в Ветеринарном переулке.
Причиной временных неудобств станут плановые работы на сетях Петрозаводской ТЭЦ. // Фото: nsplash.com / Jennifer Lim Tamkican