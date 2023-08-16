Часть Петрозаводска на три дня останется без горячей воды

Часть Петрозаводска на трое суток останется без горячей воды. Об этом предупредили в Единой дежурно-диспетчерской службе.

По информации ЕДДС, с 8:00 21 августа до 17:00 24 августа будет произведено отключение горячей воды в зданиях на улицах Пограничной, Боровой, Медвежьегорской, Новосулажгорской, Жуковского, Сулажгорской, Восьмого марта, в Ветеринарном переулке.

Причиной временных неудобств станут плановые работы на сетях Петрозаводской ТЭЦ. // Фото: nsplash.com / Jennifer Lim Tamkican