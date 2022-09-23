Более сотни жилых домов останутся без тепла и горячей воды в субботу

В субботу в десятках жилых домов, административных зданиях и социальных учреждениях в Петрозаводске отключат отопление и горячую воду. Коммунальщики проведут внеплановые работы на сетях.

Горячей воды и тепла не будет 24 сентября с 9:00 до 21:00 на Зареке, Голиковке и в Каменном Бору, уточнили в мэрии. Всего в списке 140 жилых домов, 44 административных зданий, три детских садика и три медицинских учреждений. Какие дома попали в зону отключения – можно посмотреть здесь.

Ранее в мэрии сообщили об отключении горячей воды на выходных у жителей ряда улиц на Древлянке. (фото unsplash.com, Alicia Christin Gerald)