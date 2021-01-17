Более пятидесяти человек скончались после вакцинации от коронавируса

55 жителей США скончались после вакцинации от COVID-19 препаратами производства Pfizer/BioNTech и Moderna, сообщают Известия со ссылкой на The Epoch Time.

Пациенты умирали в течение нескольких дней после прививки. Так, 66-летний постоялец дома престарелых в Колорадо почувствовал сонливость после вакцинации и не вставал с кровати целый день. На следующее утро его обнаружили в постели мертвым с полуоткрытыми глазами и пеной изо рта.

14 января стало известно о смерти 23 человек в Норвегии после вакцинации препаратом Pfizer/BioNTech от COVID-19. Прививочная кампания началась в стране 27 декабря 2020 года.

В декабре Европейское агентство лекарственных средств (ЕМА) одобрило для применения в странах Европы вакцину Pfizer/BioNTech, а позднее и вакцину от американской компании Moderna.

Во время исследования вакцин Pfizer/BioNTech умерли шесть участников. Два летальных исхода произошли в вакцинируемой группе, четыре – в группе плацебо.

Фото с сайта iz.ru