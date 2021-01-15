Профессиональный бездельник разбогател за несколько лет

37-летний японец за два с половиной года заработал более 21 миллиона рублей, фактически не работая в привычном смысле этого слова. Мужчина устроился профессиональным бездельником. О необычном роде занятий написало издание «Лента.ру» со ссылкой на The Independent.

С 2018 году он стал сдавать себя в «аренду», предлагая сходить в магазин, занять место или при нехватке игроков стать членом команды. В «Твиттере» он написал: «Я не умею делать ничего, кроме простых задач».

Пост быстро разлетелся. С того момента его услугами воспользовались более трех тысяч раз. В итоге японец проводил время с людьми за деньги и смог заработать около 30 миллионов иен. Японец обедал с клиентами, позировал с ними для снимков в «Инстаграме», ловил бабочек в парке, сопровождал человека во время развода выслушивал жалобы медработников.

При этом у мужчины есть высшее образование и ученая степень по физике. До 2018 года он трудился в издательстве. За годы своего профессионального безделья он написал книгу и стал прообразом героя сериала. (фото lenta.ru)