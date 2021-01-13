Блогера Варламова вместе с группой россиян задержали в Южном Судане

Популярного блогера Илью Варламова, который не раз писал о Карелии, задержали в Южном Судане. Вместе с ним задержаны супруга, основатель «Медиазоны» Петр Верзилов и еще несколько россиян, передает РИА Новости.

Россиян задержали в городе Капоэта, куда блогер прилетел на пересадку в столицу республики. По словам Варламова, «какие-то военные или чекисты местные» обыскали багаж, нашли пульт от дрона, сам дрон у блогера забрали еще в Уганде.

«Они почему-то решили, что мы запускали дрон, хотя мы его не запускали, в итоге они сняли нас с самолета и задержали, мы сейчас находимся в каком-то непонятном отделении»,

- сказал Варламов.

Российские путешественники обратились за консульской помощью в посольство РФ в Уганде.