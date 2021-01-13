Эксперт назвал лекарства, противопоказанные при COVID-19

Американский врач-инфекционист Джошуа Шаффцин считает нецелесообразным использование противодиарейных и противоотечных препаратов для устранения симптомов заболевания, вызываемого коронавирусом, сообщает ТАСС.

Свое мнение он изложил в статье для журнала Good Housekeeping. Шаффцин подчеркнул, что рвота и диарея, входящие в число симптомов COVID-19, являются свидетельствами того, что желудочно-кишечный тракт находится в процессе вывода инфекции, "и лучше не пытаться мешать ему". По мнению специалиста, содержащийся в противодиарейных препаратах лоперамид нарушает естественный процесс вывода инфекции из организма.

При этом для того, чтобы почувствовать себя лучше, большинству пациентов достаточно лишь "пить больше воды и дать организму время на то, чтобы самому побороть инфекцию".

Вместе с тем Шаффцин подчеркнул, что в стремлении избавиться от симптомов COVID-19 стоит также воздержаться от использования противоотечных препаратов. В частности, не следует прибегать к помощи ингаляторов людям, не страдающим астмой. По словам врача, содержащееся в этих препаратах вещество фенилэфрин может лишь навредить здоровью в особенности тех, кто испытывает проблемы с сердечно-сосудистой системой. Шаффцин подчеркнул, что в случае необходимости применения обоих веществ следует сперва проконсультироваться со специалистом.

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