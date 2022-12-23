Более половины жителей Карелии удовлетворены качеством дорог

По данным ВЦИОМ 56% жителей Карелии удовлетворены качеством и доступностью дорог в регионе. Как отметили в министерстве по дорожному хозяйству, транспорту и связи республики, этот показатель выше общероссийского уровня, который составляет 52%.

Позитивных изменений получилось достичь благодаря работе профильных служб и реализации нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Об этом говорят результаты опроса ВЦИОМ, который проводился в 85 регионах России, и в котором приняли участие 170 тыс. респондентов.

По словам руководителя Федерального дорожного агентства Романа Новикова, объемы дорожных работ в этом году были беспрецедентные – в России общая площадь улкадки асфальтового покрытия превысила 165 млн кв. м.

«Люди видят своими глазами те масштабные изменения, которые происходят, и поэтому удовлетворенность дорогами среди населения растет – за год этот показатель увеличился на 3%»,

- отметил он.

По мнению участников опроса, основные положительные изменения – увеличение объемов и качества ремонта дорог, строительство новых трасс и участков дорог, мостов и транспортной инфраструктуры. Не проходят незамеченными у россиян и усилия властей в этой сфере. Так, планируется, что доля региональных трасс по России, находящихся в нормативном состоянии, к 2030 году должна составить не меньше 60%, а улично-дорожной сети – не ниже 85%. В Карелии же за четыре года отремонтировано порядка 750 км дорог. // Фото: Минтранс РК.