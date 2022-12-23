Любарский исполнит новогоднюю мечту пятилетнего мальчика

В Карелии проходит акция «Елка желаний». Новогоднее дерево с шарами, на которых написаны пожелания детей с ограниченными возможностями здоровья, ребят из многодетных и малообеспеченных семей, семей военнослужащих установлено в ходе правительства республики на проспекте Ленина.

Среди пожеланий − ноутбуки, телефоны, музыкальные инструменты, игрушки, велосипед и коньки, путешествия, сообщает пресс-служба праивтельства РК. О своих желаниях написали дети из Петрозаводска, Кондопоги, Пряжи, Олонца, Сегежи, Надвоиц, Чупы и других населенных пунктов. Роль Деда Мороза и Снегурочки берут на себя чиновники, руководители предприятий и учреждений. В Карелии сейчас обработаны около 60 заявок, часть ребят уже получили подарки.

Девятилетняя девочка из Сортавальского района загадала на Новый год ноутбук. Ее желание исполнила руководитель администрации главы республики Татьяна Игнатьева. Подарок отправится девочке сегодня.

Мэр Петрозаводска Владимир Любарский воплотит в жизнь мечту пятилетнего мальчика, который мечтает побывать в дельфинарии.

«Новый год – теплый детский праздник. Мы все помним о своих детских желаниях, наши родители их исполняли. Думаю, что и мы сегодня помогли родителям поучаствовавших в акции детей исполнить их новогодние желания»,

– сказал глава города.

Директор филиала компании «АЭМ-технологии» «Петрозаводскмаш» Анатолий Смирнов исполнит месту шестилетнего петрозаводчанина и подарит ему планшет.

Акция «Елка желаний» проходит в стране с 2018 года. Участвует в ней и президент. В этом году глава государства Владимир Путин исполнит желания трех участников из разных регионов страны. // фото пресс-служба правительства РК