Более десяти тысяч россиян с COVID-19 выявлено за сутки

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом сообщил о 10 699 новых случаях COVID-19 по состоянию на 8 мая. Таким образом, в России COVID-19 был диагностирован у 187 859 человек.

Кроме того, еще 98 человек, у которых была выявлена новая коронавирусная инфекция, скончались накануне. Таким образом, общее количество умерших составляет 1 723 человека.

В оперштабе отметили, что 2 805 человек выздоровели от COVID-19 накануне. Всего из российских медучреждений выписались 26 608 пациентов в ранее диагностированным коронавирусом.

Ранее Артур Парфенчиков прокомментировал эпидемиологическую обстановку в республике. Глава Карелии рассказал о том, что на сегодняшний день коронавирус был выявлен у 128 человек: за сутки количество заболевших увеличилось на 3 человека.