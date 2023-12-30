30 декабря 2023, 13:25
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Более 8500 жителей Петрозаводска получили «письма счастья» из ГИБДД

Водители и пассажиры не пристегиваются ремнями безопасности

С момента установки камеры на Карельском проспекте, которая отслеживает непристегнутых водителей и пассажиров, в Петрозаводске были выявлены тысячи нарушений.

В ГИБДД сообщили, что за неполный год «письма счастья» получили более 8500 человек.

Дорожная полиция призывает участников дорожного движения к соблюдению Правил дорожного движения. // фото пресс-службы ГИБДД РК

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Метки: 
ремень безопасности
Камера
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