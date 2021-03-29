Более 50 групп в детсадах Петрозаводска закрыты на карантин по ОРВИ

В Роспотребнадзоре рассказали об эпидемиологической обстановке в Карелии.

С 22 по 28 марта в Карелии подтвердилось 5514 случаев ОРВИ.

Специалисты отметили, что уровень заболеваемости среди совокупного населения ниже эпидемического порога на 7,7%. Заболеваемость ниже эпидемпорога во всех возрастных группах. По сравнению с предыдущей неделей отмечено снижение заболеваемости среди совокупного населения на 1,8%.

В Петрозаводске зафиксировано 2780 случаев ОРВИ. Заболеваемость ниже эпидемпорога зафиксирована во всех возрастных группах. Между тем по сравнению с предыдущей неделей заболеваемость ОРВИ среди совокупного населения выше на 3,9%. На карантин закрыты пять классов в трех школах Петрозаводска, а также 56 групп в 30 детских садах города.

«При мониторинге за циркуляцией респираторных вирусов за прошедшую неделю выделены вирусы (9): парагриппа (22,3%), риновирусов (22,3%), сезонных коронавирус (11,2%), метапневмовирусов (33%), бокавирус (11,2%)»,

- сказано в сообщении управления.

За неделю десять человек были госпитализированы с диагнозом ОРВИ. (фото newsko.ru)