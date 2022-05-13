Более 32 тысяч тонн рыбы выловили добывающие компании Карелии

С января по апрель рыбодобывающими компаниями Карелии выловлено 32,4 тыс. тонн водных биологических ресурсов. О подведенных итогах рассказали в региональном министерстве сельского и рыбного хозяйства.

Так, в Баренцевом море и в зонах Атлантического океана рыбаками было поймано 31,9 тыс. тонн. Из них 14 тыс. тонн составляет путассу, 9,7 тыс. тонн – треска и пикша, 6,7 тыс. тонн мойвы.

Кроме того, на пресноводных водоемах региона и в Белом море выловлено еще 465 тонн. Фото: mcx.gov.karelia.ru.