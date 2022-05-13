Производитель финских каш продал бизнес в России

Финский производитель продуктов питания Raisio, владеющий брендом каш Nordic, продал свой бизнес в России за 1,5 миллиона евро. Покупателем стала российская компания. Об этом говорится в заявлении финской стороны, сообщает RT. https://russian.rt.com/russia/news/997144-finskaya-raisio-prozhada-biznes-rossiya

Уточняется, что сделка с отечественной фирмой Copacker Agro, специализирующейся на контрактном производстве и упаковке продуктов питания, должна завершиться до конца мая.

Кроме того, информационное агентство также сообщает о приобретении булочно-кондитерским холдингом «Коломенский» российского бизнеса финской компании Fazer. Фото: pixabay.