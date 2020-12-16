Более 26 тысяч зараженных коронавирусом выявили в России за сутки

За последние сутки в России коронавирус выявлен у 26 509 человек. Скончались 596 пациентов. Выздоровели 26 490 человек. Такие данные приводит оперативный штаб по борьбе с инфекцией.

Больше всего новых зараженных в Москве - 5028. В Санкт-Петербурге 3758 новых случаев, в Архангельской области - 397, в Мурманской области - 281, в Ленинградской области - 224.

Всего с начала пандемии в нашей стране болезнь диагностирована 2 734 454 раза. Умерли 48 564 человека. Выздоровели 2 176 100 пациентов.

Напомним, в Карелии 15 декабря выявлен 341 новый случай коронавируса. Фото mos.ru