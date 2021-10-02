Более 25 тысяч зараженных коронавирусом выявлены в стране за сутки

За последние сутки в России выявлены 25 219 новых случаев заражений коронавирусом. Умерли 886 человек, выписаны из больниц - 17 852. Такую статистику приводит оперативный штаб.

В Москве 4032 новых зараженных, в Санкт-Петербурге - 2494, в Архангельской области - 295, в Вологодской области - 264, в Ленинградской области - 240, в Мурманской области - 165.

Всего с начала пандемии в нашей стране болезнь диагностирована 7 560 767 раз. Скончались 209 028 человек.

Напомним, в Карелии суточное количество новых заболевших резко растет. 1 октября были выявлены 249 случаев инфицирования. Фото pixabay.com/Anestiev