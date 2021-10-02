02 октября 2021, 10:37
Сегодня трассу «Кола» перекроют на два часа
Разводка моста в Ленинградской области остановит движение по федеральной магистрали
Сегодня, 2 октября, движение по федеральной трассе «Кола» остановится на два часа у Лодейного Поля в Ленинградской области. Об этом сообщает Упрдор «Северо-Запад».
Трасса будет перекрыта с 11:10 до 13:10. Причиной станет разводка моста через Свирь, которая полностью остановит движение. В это время по реке пройдет яхта «Аквамарин», ради которой и разведут переправу.
Автомобилистов просят учитывать эту информацию при планировании маршрутов, чтобы не встать в пробку. Фото pixabay.com/pedrofigueras