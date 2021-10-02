Газ взорвался в жилом доме в Нижнем Новгороде

Утром 2 октября в многоэтажном доме в Нижнем Новгороде произошел взрыв газа. Об этом сообщает РИА Новости.

После взрыва произошло частичное обрушение балкона и межтамбурных перекрытий. Место ЧП оцепили сотрудники МЧС.

В результате происшествия пострадали два человека. Они доставлены в больницу с ожогами и находятся в реанимации. Эвакуированы сто жильцов пострадавшей девятиэтажки.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности.