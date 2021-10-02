02 октября 2021, 10:13
Россия

Газ взорвался в жилом доме в Нижнем Новгороде

Два человека пострадали и сто эвакуированы в результате инцидента в многоэтажке

Утром 2 октября в многоэтажном доме в Нижнем Новгороде произошел взрыв газа. Об этом сообщает РИА Новости.

После взрыва произошло частичное обрушение балкона и межтамбурных перекрытий. Место ЧП оцепили сотрудники МЧС.

В результате происшествия пострадали два человека. Они доставлены в больницу с ожогами и находятся в реанимации. Эвакуированы сто жильцов пострадавшей девятиэтажки.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

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МЧС