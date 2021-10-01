01 октября 2021, 21:35
Врач назвал продукт, снижающий риск появления рака
В тыкве есть вещество, блокирующее врастание сосудов в зачатки опухоли у человека
Диетолог Михаил Гинзбург рассказал о противораковом эффекте тыквы. Специалист поделился информацией в эфире шоу «О самом главном» на телеканале «Россия 1».
«Сейчас мы все чаще находим свойства у тех или иных растений, которые направлены на то, чтобы снизить зарождение опухоли»,
- отметил специалист. Он рассказал, что в тыкве есть вещество, блокирующее врастание сосудов в зачатки опухоли у человека.
Коллеги поддержали Гинзбурга, заявив, что в тыкве содержится много антиоксидантов, а также большое количество витамина А. Фото pixabay.com/stevepb