Врач назвал продукт, снижающий риск появления рака

Диетолог Михаил Гинзбург рассказал о противораковом эффекте тыквы. Специалист поделился информацией в эфире шоу «О самом главном» на телеканале «Россия 1».

«Сейчас мы все чаще находим свойства у тех или иных растений, которые направлены на то, чтобы снизить зарождение опухоли»,

- отметил специалист. Он рассказал, что в тыкве есть вещество, блокирующее врастание сосудов в зачатки опухоли у человека.

Коллеги поддержали Гинзбурга, заявив, что в тыкве содержится много антиоксидантов, а также большое количество витамина А. Фото pixabay.com/stevepb