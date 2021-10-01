Женщина несколько дней проходила с живым тараканом в голове

Врачи Нижнего Новгорода достали из головы девушки живого таракана. Пациентка проходила с ним несколько дней. Об этом случае сообщает «Лента.ру».

Как рассказала отоларинголог Мария Кабальнова, лечившая россиянку, та пришла в клинику с жалобами на головную боль и заложенное ухо. Пациентка сообщила, что, по ее ощущениям, внутри ее головы кто-то ползает.

Таракана обнаружили при осмотре слухового прохода. Насекомое извлекли, и дальнейшего лечения девушке не потребовалось.

Через четыре дня в эту же клинику обратился молодой человек с практически идентичными жалобами. Однако он догадался, что в его ухе находится насекомое, и закапал туда масло, что привело к смерти таракана.

Врач отметила, что пациенты, с их слов, проживают в чистых сухих квартирах без насекомых. Фото pixabay.com/DaModernDaVinci