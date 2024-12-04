Более 2000 детей были заняты в этом году на предприятиях Карелии

В этом году в Карелии более 2000 детей были заняты на 190 предприятиях разных форм собственности. 1700 из них трудоустроились при содействии органов занятости. Об этом на заседании парламентского Комитета по образованию, культуре, спорту и молодежной политике рассказал Юрий Борисов, начальник отдела трудоустройства, профессионального обучения и трудовой миграции Управления труда и занятости Карелии.

Юрий Борисов отметил, что за этот год на 21 процент вырос объем средств, которые выделяются муниципалитетами для финансирования занятости подростков. Хотя, по его же словам, не все районы одинаково заинтересованы в организации трудоустройства несовершеннолетних. При этом в республике активно используются федеральные меры поддержки – в том числе так называемый субсидированный наем, когда работодателю частично компенсируются расходы по найму несовершеннолетних работников. 210 детей получили работу у 50 работодателей по субсидированному найму.

Для популяризации занятости подростков в республике проводится конкурс «Лето по-взрослому». 10 декабря будет чествование победителей этого конкурса. Дети готовили эссе, видеоролики и прочие материалы о том, как они работали летом.

Переоценить организацию занятости трудно. Это – решение многих задач, от профилактики подростковых правонарушений до профориентации. Работая, дети приносят деньги в семейный бюджет, зарабатывают на свои нужды. Но главное тут даже не вопросы заработка. Это приобщение детей к миру профессий, подготовка нашего будущего,

- сказал Юрий Борисов.

Он заверил депутатов, что программа работает, несмотря на проблемы, и будет продолжена. Депутаты приняли информацию к сведению.

Фото: ЗС РК