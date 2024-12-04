Икону подарили храму Пресвятой Богородицы

Карельские горнопромышленники передали храму Пресвятой Богородицы икону святой Варвары.

Икону освятили 4 декабря в Крестовоздвиженском соборе Петрозаводска во время праздничного богослужения в честь праздника введения во храм Пресвятой Богородицы. Об этом рассказали в сообществе минпромторга региона.

Святая великомученица Варвара является покровительницей горняков. Церемонию освящения провел митрополит Петрозаводский и Карельский Константин.

Икону написали в Крыму по заказу председателя ассоциации горнопромышленников Карелии. // фото vk.com/public223126001