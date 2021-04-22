Более 18 тысяч домов в Карелии хотят перевести на природный газ

Вопросы газификации Карелии обсудили на заседании рабочей группы. Она была создана для координации и контроля за выполнением мероприятий программы, а также для синхронизации работ региона и Газпрома, пояснили в правительстве Карелии.

В рамках программы развития газоснабжения и газификации республики на 2021-2025 годы планируется построить 24 газопровода общей протяженностью 1411 км, газифицировать более 18 тысяч домов в 72 населенных пунктах, а также 84 котельные. Объем инвестиций составит почти 52 миллиарда рублей.

Природный газ придет в Лахденпохский, Питкярантский, Пудожский и Сортавальский районы. По территории Карелии проложат участок газопровода-отвода «Волхов-Сегежа-Костомукша». Он станет основой для начала газификации Сегежского и Медвежьегорского районов, Костомукши.

В правительстве Карелии с газификацией связывают инвестиционную привлекательность и кардинальное изменение ситуации в сфере ЖКХ. (фото espanarusa.com)