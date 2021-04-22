В России утвердили расписание ЕГЭ

Министерство просвещения РФ и федеральная служба по надзору в сфере образования и науки утвердили расписание ЕГЭ на 2021 год.

Итоговые испытания пройдут в период с 31 мая по 17 июля. Приказ ведомств опубликован на портале правовой информации.

Испытания по географии, литературе и химии пройдут 31 мая. 3 и 4 июня – ЕГЭ по русскому языку. 7 июня состоится экзамен по математике профильного уровня. 11 июня – история и физика. 15 июня – обществознание. 18 июня - экзамены по иностранным языкам (кроме устной части) и биологии. 21 и 22 июня пройдет устная часть экзамена по иностранным языкам. 24 и 25 июня – испытание по информатике и информационно-коммуникационным технологиям.

28 и 29 июня, 2 июля станут резервными днями. Дополнительные экзамены пройдут с 12 по 17 июля.



ЕГЭ по всем предметам начнется в 10:00. (фото ruy.ru)