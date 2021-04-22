Лидер Rammstein Тилль Линдеманн спел на русском советскую песню

Фронтмен немецкой метал-групп Rammstein Тилль Линдеманн спел на русском языке. Кавер на песню «Любимый город» из советского фильма «Истребители», в котором ее исполнял Марк Бернес, опубликован в Youtube. Вокалист исполнил композицию с акцентом.

По сообщению «Медузы», песня в исполнении Линдеманна вошла в саундтрек нового фильма кинорежиссера Тимура Бекмамбетова и кинооператора Сергея Трофимова «Девятаев». Эта картина повествует о советском летчике-истребителе Михаиле Девятаеве, который сбежал из концлагеря на угнанном бомбардировщике.

Отметим, что Линдеманн не первый раз поет на русском. Отдельные фразы можно услышать в некоторых композициях группы Rammstein. Песня «Любимый город» была написана Евгением Долматовским, автором музыки стал Никита Богословский. (фото inyourpocket.com)