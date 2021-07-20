Богатейший человек планеты Джефф Безос слетал в космос

Американский предприниматель, основатель интернет-компании Amazon.com, владелец компании Blue Origin Джефф Безос сегодня летал в космос.

Полет богатейшего человека Вселенной длился около десяти минут. Корабль New Shepard с Безосом на борту поднялся на высоту 100 километров, пересекла так называемую линию Кармана, отделяющую атмосферу Земли от космоса, после чего благополучно приземлился на Землю.

Дата полета, 20 июля, была выбрана не случайно. 52 года назад в этот день американские астронавты Нил Армстронг и Эдвин Олдрин высадились на Луну. Вместе с миллиардером в космос поднимались его брат, 82-летняя пилот Уэлли Фанк и 18-летний житель Голландии Оливер Дэмен. Последние двое стали самым пожилым и самым молодым человеком, побывавшими в космосе, передает РИА Новости.

Ранее к границе с космосом подлетал бизнесмен, основатель Virgin Group Ричард Брэнсон. Корабль доставил его и еще трех человек на высоту 86 км. (фото скриншот youtube.com)