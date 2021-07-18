Устроившие «шведские столы» отели в Турции могут закрыть

В гостиницах Турции кипит жизнь: наконец приехали отдыхающие. Многие отельеры стремятся создать им привычные условия. Поэтому так называемый «шведский стол» снова вернулся. Но это нарушение, за такой формат гостиницы штрафуют и закрывают, передает РИА Новости.

Об этом агентству рассказал Сурури Чорабатыр, руководитель Федерации отельеров Турции. По его словам, самообслуживание в период пандемии недопустимо.

Но во многих отелях его снова ввели, чтобы обеспечить туристам комфорт. Порой еду вообще кладут не официанты в перчатках, а сами отдыхающие, как прежде.

Но ряд гостиниц уже оштрафовали за такие вольности, а некоторые и вовсе закрыли. Что в этом случае стало с гостями отелей, Чорабатыр не уточнил. Лишь отметил, что в сертификации безопасного туризма нет никаких изменений.