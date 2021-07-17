Куба создала вакцину от ковида со 100-процентной эффективностью

Разработанная на Кубе вакцина против коронавируса Abdala предохраняет от летального исхода и тяжелого течения болезни. Препарат показал до 100 процентов эффективности, пишет Prensa Latina, ссылаясь на создателей прививки.

Вакцину выпустили и испытали в кубинскм Центре биотехнологии и генной инженерии CIGB. Она в ходе завершающей, третьей фазы показала очень высокие результаты.

Так, в 92,28 процентах случаев препарат предотвратил симптомы коронавируса. В исследованиях принимали участие больше 300 тысяч человек.

Кубинские ученые создали не одну, а целых четыре вакцины от COVID-19. Это разработки Института вакцин Финли Soberana под номерами 01 и 02, а также препараты Mambisa и Abdala. Первый сделан в виде назального спрея, второй – инъекционный. // Фото: Jesus Vargas/dpa/Global Look Press