Эстонца задержали с пиломатериалами на финско-российской границе

Из Финляндии в РФ ехал гражданин Эстонии с 16,5 килограммами хвойных пиломатериалов. Его остановили на границе и составили административный протокол, сообщили в местном отделении Россельхознадзора.

Дело в том, что подобная продукция есть в перечне так называемой подкарантинной. Она подлежит фитосанитарному контролю на таможне. Хвойные пиломатериалы считаются товарами с фитосанитарным риском, поэтому должны обязательно иметь соответствующий сертификат.

У лесоматериалов, которые вез гражданин Эстонии, такого документа не было. Их пришлось вернуть в Финляндию. Эстонца вдобавок оштрафовали на 300 рублей. // Фото: golos-buryatyi