16 июля 2021, 08:44
Глава ВОЗ допустил версию происхождения COVID-19 в лаборатории Китая
По мнению руководителя ВОЗ, международное сообщество рано отказалось от теории искусственного происхождения коронавируса
Нельзя исключить, что коронавирус появился в лаборатории Китая и «утек» оттуда. Так считает руководитель ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус, слова которого приводит Associated Press.
Он заявил, что является иммунологом и сам работал в лаборатории. Поэтому знает, что там могут случаться различные инциденты.
Доклад ВОЗ о происхождении ковида Гебрейесус считает недостаточно объективным. Напомним, ранее эксперты организации побывали в Китае и сделали вывод, что искусственное происхождение коронавируса «крайне маловероятно».
Гебрейсус с этим не согласен, он полагает, что власти КНР были недостаточно открыты, эксперты ВОЗ не получили доступа к первичным сведениям о распространении опасной инфекции. // Фото: AP