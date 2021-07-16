Глава ВОЗ допустил версию происхождения COVID-19 в лаборатории Китая

Нельзя исключить, что коронавирус появился в лаборатории Китая и «утек» оттуда. Так считает руководитель ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус, слова которого приводит Associated Press.

Он заявил, что является иммунологом и сам работал в лаборатории. Поэтому знает, что там могут случаться различные инциденты.

Доклад ВОЗ о происхождении ковида Гебрейесус считает недостаточно объективным. Напомним, ранее эксперты организации побывали в Китае и сделали вывод, что искусственное происхождение коронавируса «крайне маловероятно».

Гебрейсус с этим не согласен, он полагает, что власти КНР были недостаточно открыты, эксперты ВОЗ не получили доступа к первичным сведениям о распространении опасной инфекции. // Фото: AP