Миллиардер Брэнсон слетал к границе с космосом на собственном корабле

70-летний британский бизнесмен Ричард Брэнсон слетал к границе с космосом. Он стал первым миллиардером в истории человечества, который отправился в суборбитальный полет на космическом корабле, произведенном собственной компаний. Таким образом британец опередил богатейшего человека планеты Джеффа Безоса, который в июне заявил о своих планах полета в космос.

Компания Безоса за сутки до полета Брэнсона заявила, что корабль британца Unity вовсе не космический корабль, а высотный самолет, передает news.mail.ru. Он пролетел на высоте более 80 км над Землей, не достигнув так называемой линии Кармана — общепризнанной границы космоса (100 км над уровнем моря).

Экипаж корабля находился в невесомости в течение нескольких минут, чтобы насладиться видами Земли, после чего отправился обратно. Полет продлился около часа и завершился благополучно. Компания британца Virgin Galactic вела прямую трансляцию. Во время нее Брэнсон обратился к зрителям, поделился впечатлениями от вида «красивейшей Земли» и поблагодарил коллег за работу над ракетопланом.

Безос в воскресенье поздравил Брэнсона в «Инстаграме» и добавил, что «с нетерпением ждет того, чтобы стать членом клуба» космических туристов, передает ТАСС. Основатель компании SpaceX Илон Маск написал в Твиттере: «Мои поздравления, прекрасный полет».

Полет корабля компании Безоса должен состояться 20 июля. По плану корабль поднимется на высоту в 105 километров от поверхности планеты.