Блокировку Telegram в России исключили

Роскомнадзор исключил блокировку мессенджера Telegram в России. Об этом ведомство сообщило в своем телеграм-канале.

«В связи с появившейся информацией об ограничении доступа к ресурсу Telegram, сообщаем, что блокировка данной социальной сети в настоящее время на территории России исключена»,

- сказано в сообщении.

В субботу федеральные СМИ обратили внимание на блокировку домена t.me, принадлежащего Telegram. Он используется для генерации коротких ссылок. Ограничение доступа произошло по требованию Генпрокуратуры РФ. По сообщению газеты «Коммерсантъ», ведомство постановило заблокировать доступ к трем записям в разных телеграм-каналах, следует из мониторинга блокировок правозащитного проекта «Роскомсвобода». По данным издания, требование касалось копий ролика Вооруженных сил Украины с призывом к российским военным. «Коммерсантъ» объяснил, что поскольку веб-интерфейс Telegram использует защищенное соединение (https), то из-за блокировок отдельных постов перестали работать все ссылки на t.me. Однако записи были доступны через приложение мессенджера.

Впоследствии домен коротких ссылок t.me пропал из реестра ограниченных Роскомнадзором ресурсов. (фото unsplash.com, Christian Wiediger)