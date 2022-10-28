Огромный котлован вырыли около подъезда дома в Петрозаводске

Жильцы одного из домов на Машезерской улице жалуются на огромный котлован рядом с подъездом. Фото разместили в группе «Подслушано в Петрозаводске» ВКонтакте.

Люди пишут, что яму выкопали рабочие рядом с подъездом дома № 3 и ушли. Это было еще 19 октября, с тех пор жители вынуждены терпеть неудобства.

- Ни пройти, ни проехать, с коляской вообще из подъезда не выйти! Что за издевательство?

– возмущаются они.

Представители администрации города написали в комментарии, что зафиксировали сообщение и передадут его специалистам.

Однако спустя несколько дней пост о котловане появился снова. Жильцы дома пишут, что рабочие немного «порыли» и опять разошлись.