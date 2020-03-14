Ближайшей ночью в Карелии похолодает до -23

Завтра, 15 марта, в Петрозаводске ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью небольшой снег, слабая метель, днем без осадков. На дорогах гололедица. Ветер западных направлений ночью порывистый, днем умеренный. Температура воздуха ночью -9-11, днем 0-2.

В целом по Карелии ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью по восточным районам небольшой, местами умеренный снег, метель, днем преимущественно без осадков. На дорогах гололедица. Ветер западных направлений умеренный, ночью местами с порывами до сильного. Температура воздуха ночью -8-13, по северным районам -13-18, местами до -23, днем 0-5, местами до -10.

В Костомукше ночью до -15, днем -1-7, преимущественно ясно.

В Сегеже ночью -11, днем -5-6, ясно.

В Сортавале ночью -9, днем 0-3, ясно.

Геомагнитная обстановка в норме.