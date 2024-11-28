Блины с лососем, отварной язык – так будут кормить в больницах Москвы

В столичных больницах, где лечатся взрослые пациенты, обновили меню. Эксперты по диетическому и лечебному питанию разработали 10 специализированных рационов для разных категорий пациентов. Они включают продукты с про- и пребиотиками. Об этом сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. Особое внимание уделяют сбалансированности рациона и качеству ингредиентов.

«Я уверена, что москвичи высоко оценят фриттату, ризотто, блины со слабосоленым лососем, сырники и множество других новых блюд. Также мы заменили посуду на более прочную и эстетичную, чтобы сделать пребывание в больнице максимально комфортным, насколько это возможно»,

- сказала Ракова.

Как сообщается на сайте правительства Москвы, хирургическая диета для пациентов после операций включает в себя блюда с мягкой консистенцией. Это гречневая и рисовая каши, белковый омлет, фруктовое пюре и куриный бульон.

Пациентам с заболеваниями желудочно-кишечного тракта на завтрак предложат творожное запеченное суфле и йогурты, на обед - перец с овощами и рисом, супы-пюре, а на ужин - рубленые шницели, отварной язык и паровые котлеты из трески. В меню вошли фриттата, ризотто, блины со слабосоленым лососем, сырники, фруктовые салаты и другие блюда.

Медицинские организации смогут выбрать подходящий способ сервировки.

Напомним, в Петрозаводске судят врача-диетолога республиканской больницы. Ее обвинили во взятке от ООО «Диетгрупп», которое осуществляло организацию питания пациентов. На одном из заседаний рассказывали, какими блюдами кормили пациентов. Так, люди жаловались на кислый запах творога в пудинге, на кислый запах котлеты, которая была плохо обработана термически. // фото с сайта icmos.ru/