Блеклые фонари поменяют на более мощные на 14 улицах Петрозаводска

В карельской столице установят новые фонари и светильники. Работы запланированы на 14 улицах, сообщила в соцсети сити-менеджер Инна Колыхматова.

Среди них: Советская (от Мурманской улицы до Московской улицы); Ключевая улица (от Гвардейской улицы до Нойбранденбургской улицы); Кемская улица (от улицы Петрова до Судостроительной улицы); Комсомольский проспект (от площади Кукковское Кольцо до Красноармейской улицы); Красноармейская улица (от Красноармейского моста до площади Гагарина); улица Островского; проспект Александра Невского; Краснофлотская улица (от улицы Кутузова до Октябрьского проспекта); Парковая улица (от Высотного проезда до улицы Пархоменко); улица Торнева (от улицы Ровио до Карельского проспекта); Широкий переулок; Борисовская улица (от Юхновского проезда до Сосновецкого проезда); проезд Знаний; Мичуринская улица (от Парковой улицы до ул. Ватутина, от улицы Черняховского до дома Nº15 по Мичуринской улице).

Пока подрядчиков выбрали для пяти объектов. До 30 июля на Кемской, Ключевой, Краснофлотской, Борисовской улицах и переулке Широком поставят 80 опор и 120 светильников. // фото «Петрозаводск говорит»