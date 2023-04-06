«Благоустройство» разваливается под ногами в Петрозаводске

С приходом теплых деньков в столице Карелии вместе со снегом начал «таять» не только асфальт на дорогах, но и недавнее благоустройство.

В парке в центре города не так давно укладывали брусчатку, в этом году внушительные камешки пустились в пляс, а некоторые даже в вояж. Ржавчина на перилах горбатых мостиков также дала о себе знать. Красили их прошлогодней осенью.

«В прошлом году в Зарецком парке, в пойме реки Лососинки, проводились работы по благоустройству. Не прошло и года и вот уже так - вываливаются камни из дорожки, ведущей к пушке, перила на мостике заржавели»,

- написала местная жительница в группе «Весь Петрозаводск».

По ее словам, «очень обидно, ведь город потратил средства, а так некачественно сделали».

Отметим, что историческую плитку возле памятника-пушки на набережной Лососинки начали разбирать летом 2020 года. К монументу впоследствии обустроили дорожки, которые вымостили брусчаткой из натурального камня. В парке поставили урны, скамейки, обновили смотровую площадку. Стоимость всех работ в Зарецком парке превышала 12 миллионов.